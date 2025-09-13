🏈 New Mexico Lobos vs. UCLA Bruins
📍 Rose Bowl Stadium, Pasadena, California
📸 Photos captured by Francisco Rodriguez/Latino Sports on Friday, September 12th – New Mexico won by a final score of 35-10
Follow us on Social Media for updates and exclusive content
Instagram: @latinosportsoficial
Facebook: Latino Sports
Twitter: @latinosports
Latest Article
-
Baseball/ 6 months ago
35TH ANNUAL LATINOMVP AWARD WINNERS ANNOUNCED
BRONX, NEW YORK — (March 31, 2025) — For thirty-five (35) consecutive years, Latino...
-
Baseball/ 53 mins ago
El paso más grande en la lucha de 180 años,...
-
Baseball/ 5 hours ago
Smiling is Pure Life in Smiles – Sonreír es Pura Vida en Sonrisas
Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Historical verse… An old woman skinny, skinny, skinny, skinny,...
-
Baseball/ 12 hours ago
LatinoMVP Honors in Milwaukee for Freddy Peralta and Jackson Chourio
MILWAUKEE, WI — The Brew Crew now has a duo of LatinoMVP Award winners...
-
College Football/ 12 hours ago
📸 LATINO SPORTS GALLERY: New Mexico Lobos vs. UCLA Bruins
🏈 New Mexico Lobos vs. UCLA Bruins 📍 Rose Bowl Stadium, Pasadena, California 📸...