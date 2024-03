What Is Record’s Record? – ¿Cuál es el Récord de Record?

The Lovelady knows it

“To introduce yourself to your teammates, the best formula is to play well. They will love you”… Huston Street, who pitched in the Major Leagues for 13 seasons, until 2017.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – A few days ago I wrote to you about the pitcher signed by the Cubs, Richard Lovelady, that is, Richard Señora Amorosa in Spanish.. And now, while we are still in awe of someone’s name being that, the Rays have signed another pitcher, named none other than Joe Record.

Of course, one imagines someone asking, “What’s Record’s record?”

I don’t think it will affect this pair of guys in any way if someone tries to bully them in the clubhouse. Lovelady, left-handed pitcher, is 28 years old and Record has turned 29.

But those who know about them now will wonder what they were like for the cruel, endless and hateful mockery they suffered in their student years.

Because when you go to a classroom, you have a terrible desire to make fun of others until you cry and despair. And some classmates called Señora Amorosa and Record, deserve all the ridicule in this world

Well, Record and Lovelady are surnames of people born in the United States, but there are also people of Hispanic ascendant, with a marked humorous or aggressive sense in their names.

Like these people, Luz Cuesta Mogollón, Antonio Arrimadas Piernas, José de la Polla, Armando Bronca Segura, Amparo Loro Raro, Eusebia Tetas Planas, Batman Bin Superman.

There are also some very funny names and surnames such as Burgundófora, Ladislao, Diosnelio, Escolásico, Oreja de Perro, Pechoabierto, Fea, Perrverde and Legavieja.

In Mexico there are strange surnames that begin with the letter Y. These are a few: Yescas, Yocupicio, Yebra, Yoval, Yupit, Yectli, Yahuaca, Yaxi, Yerbes, Yahuirachi, Yes.

In Argentina I found: Pieldelobo, Rajado, Zuzunaga, Bonachera, Oreja de Perro, Pechoabierto, Del Cacho, Víbora.

No wonder, in every country in the world there are legal procedures through which one can change one’s first or last name or everything together.

A man named Lipialpiso Calatañazor went to the case offices and asked to be changed to Lipialpiso García.

As for the Major Leagues, the famous Orioles prospect, shortstop turned second baseman, is named Jackson Holliday. I mean, Jackson Holliday … How are you?

Thanks to the life that has given me so much, even a reader like you.

ATTENTION: You can read the recent file of Juan Vené en la Pelota in Spanish, on the Internet, entering: El deporte vuelve a unirnos.

@juanvene5

jbeisbol5@aol.com

(En Español)

¿Cuál Es El Récord de Record?

La Señora Amorosa lo sabe…

“Para presentarte a los compañeros de equipo, la mejor fórmula es jugar bien. Te adorarán”… Huston Street, quien lanzó en Grandes Ligas durante 13 temporadas, hasta 2017.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Hace unos días les escribí acerca del pitcher firmado por los Cachorros, Richard Lovelady, o sea, Ricardo Señora Amorosa. Y ahora, cuando aún no salimos del asombro porque alguien se llame así, los Rays han firmado a otro lanzador, llamado nada menos que Joe Record.

Por supuesto, uno se imagina a alguien preguntando, “¿Cuál es el récord de Record?”

No creo que a este par de muchachones los afecte en ninguna forma, si alguien intenta hostigarles (bullying) en el club house. Lovelady, picher zurdo, está en sus 28 años de edad y Record ha cumplido 29.

Pero cuantos sepan de ellos ahora, se preguntarán cómo serían de crueles, interminables y odiosas burlas que sufrieron en sus años de estudiantes.

Porque cuando uno acude a un aula, lleva encendido el terrible deseo de burlarse de los demás hasta provocar el llanto y la desesperación. Y unos condiscípulos llamados Señora Amorosa y Record, merecen todas las burlas de este mundo

Bueno, Record y Lovelady (Señora Amorosa) son apellidos de personas nacidas en Estados Unidos, pero también hay personas de ascendencia hispana, con marcado sentido humorístico o agresivo en sus nombres.

Como los de estas personas, Luz Cuesta Mogollón, Antonio Arrimadas Piernas, José de la Polla, Armando Bronca Segura, Amparo Loro Raro, Eusebia Tetas Planas, Batman Bin Superman.

También hay algunos nombres y apellidos muy graciosos como Burgundófora, Ladislao, Diosnelio, Escolástico, Oreja de Perro, Pechoabierto, Fea, Perroverde y Piernavieja.

En México existen apellidos extraños que comienzan con la letra Y. Éstos son unos pocos: Yescas, Yocupicio, Yebra, Yoval, Yupit, Yectli, Yahuaca, Yaxi, Yerbes, Yahuirachi, Yes.

En Argentina encontré: Pieldelobo, Rajado, Zuzunaga, Bonachera, Oreja de Perro, Pechoabierto, Del Cacho, Víbora.

Con razón, en todos los países del mundo hay procedimientos legales a través de los cuales uno puede cambiarse el nombre o el apellido o todo junto.

Un señor llamado Lipialpiso Calatañazor, acudió a las oficinas del caso y pidió lo cambiaran a Lipialpiso García.

En cuanto a las Grandes Ligas, el famoso prospecto de los Orioles, short stop convertido en segunda base, lleva por nombre Jackson Holliday. O sea, Jackson Díadefiesta… ¿¡Qué tal!?

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN: Puedes leer el archivo reciente de Juan Vené en la Pelota”en la Internet, entrando por: El deporte vuelve a unirnos.

