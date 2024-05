$7,550 Millions, Not Enough To Buy The Yankees – Ni Por $7,550 Millones Venden los Yankees

“Journalism has helped me establish close contact with life, and it has taught me how to write”… Gabriel García Márquez.

Coral Gables Florida (VIP-WIRE) – In a meeting with reporters last night, before the game at Yankee Stadium, with the Mariners, Hal Steinbrenner was asked if the family would sell the Yankees, for the seven thousand 550 million dollars that the Forbes magazine says they are worth it. He replied: “We don’t even like to talk about it”… Okay then…

** One of the most beloved Cubs since 2014, 34-year-old pitcher Kyle Hendricks was removed from the rotation by manager Craig Councell and sent to the bullpen. In 2016 he was the leader in ERA, with 2.13, which was vital for the team to win the World Series against the Indians. This season, Hendricks has a 10.57 ERA in seven appearances and the Pirates punished him for 11 hits and eight runs. Rookie Ben Brown is now part of the rotation…

“Novel and report are children of the same mother”… Gabriel García Márquez.

-o-o-o-

** The house that Shohei Ohtani bought on the outskirts of Los Angeles, 13 miles from the stadium, cost him seven million 850 thousand dollars, built in 2013 and occupies 7,327 square feet. It has five rooms, including one open-air, without a roof, seven bathrooms, a cinema room, another with a sauna, a basketball court and gardens around it…

** Jackson Holliday failed in the Major Leagues and that is why he is back in Triple A. However, the Orioles have received three player trade offers for him. They don’t want to change it…

** Mets owner Steve Cohen sent scouts to watch the pitchers of the other 29 teams. And he has the checkbook ready…

** Without Garrit Cole in the rotation, the Yankees reached a record of 34-17, the best mark in the American League. And Cole announced that in two or three weeks he will return to the mound, recovered from the injury to his right elbow, which has kept him out of action all this year…

** The fastest swing in the Major Leagues is that of Giancarlo Stanton of the Yankees. Major League Baseball measured him one in 98 miles. The average in 10 swings was 80.6…

-o-o-o-

“There is a contradiction, because when the newspaper was made manually, with the typewriter and linotype, there was time for everything. Now, in the age of computers, hours are not enough”… Gabriel García Márquez.

Thanks to the life that has given me so much, even a reader like you.

ATTENTION: You can read the recent file of Juan Vené en la Pelota in Spanish, on the Internet, entering: El deporte vuelve a unirnos.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

(En Español)

No Venden a Los Yankees Ni Por $7,550 millones

“El periodismo me ha ayudado a establecer un estrecho contacto con la vida, y me ha enseñado a escribir”… Gabriel García Márquez.

Coral Gables Florida (VIP-WIRE) – En reunión con los reporteros antenoche, antes del juego en Yankee Stadium, con los Marineros, le preguntaron a Hal Steinbrenner si la familia vendería a los Yankees, por los siete mil 550 millones de dólares que la revista Forbes dice que valen. Respondió: “No nos agrada ni siquiera hablar de eso”… ¡Esta bien, pues!…

** Uno de los más queridos Cachorros desde 2014, el lanzador de 34 años, Kyle Hendricks, fue removido de la rotación, por el mánager, Craig Councell y enviado al bullpen. En 2016 fue líder en efectividad, con 2.13, lo que resultó vital para que el equipo ganara hasta la Serie Mundial a los Indios. En la actual temporada, Hendricks tiene efectividad de 10.57 en siete apariciones y los Piratas lo castigaron con 11 hits y ocho carreras. El novato, Ben Brown, es ahora parte de la rotación…

“Novela y reportaje son hijos de una misma madre”… Gabriel García Márquez.

-o-o-o-

** La casa que compró Shohei Ohtani en las afueras de Los Ángeles, a 13 millas del estadio, le costó siete millones 850 mil dólares, construida en 2013 y ocupa siete mil 327 pies cuadrados. Tiene cinco habitaciones, incluso una al aire libre, sin techo, siete cuartos de baño, una sala de cine, otra con sauna, cancha de básquetbol y jardines alrededor…

** Jackson Holliday fracasó en Grandes Ligas y por eso está en Triple A. Sin embargo, los Orioles han recibido tres ofertas de cambio de peloteros por él. No quieren cambiarlo…

** El propietario de los Mets, Steve Cohen, mandó scouts a observar los lanzadores de los otros 29 equipos. Y tiene la chequera lista…

**Sin Garrit Cole en la rotación, los Yankees llegaron a récord de 34-17, la mejor marca de la Liga Americana. Y Cole anunció que en dos o tres semanas regresará a la lomita, recuperado de la lesión en el codo derecho, que le ha mantenido fuera de acción todo este año…

** El swing más rápido de las Grandes Ligas, es el de Giancarlo Stanton, de los Yankees. Major League Baseball le midió uno en 98 millas. El promedio en 10 swings fue de 80.6…

-o-o-o-

“Hay una contradicción, porque cuando el periódico se hacía en forma manual, con la máquina de escribir y en linotipo, quedaba tiempo para todo. Ahora, en la época de las computadoras, no alcanzan las horas”… Gabriel García Márquez.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN: Puedes leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en la Internet, entrando por: “El deporte vuelve a unirnos”.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

