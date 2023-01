A Johnson fastball killed a pigeon – Mató una paloma recta de Johnson

“Making cartoons is very easy, because each one of us is a caricature”… Pedro León Zapata.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Today and tomorrow Wednesday, as usual, are Mail Days. Please, do not forget to send your full name and town or city from where you write.

Freddy Torres A. from Caracas, comments: As we criticize the players for their appearance and lack of uniformity, we must point out the lousy clothing of most of the narrators and TV commentators, who seem beggars, without shaving, without stockings , wrinkled clothes, they don’t wear a jacket.”

“On the other hand, there are narrators, very mediocre by the way, who went into exile in Miami, but come to broadcast from here.”

Heriberto Aldama R. from Culiacán, is very kind in this email: “Dear JotaVe: For many years now the first thing I look for in my daily readings are those of JV and AFA (Catón). You have taught me to write correctly, in addition to finding out about relevant baseball and political issues and worse things, paraphrasing Don Armando. You guys make my day and fill me with optimism and wisdom on the topics mentioned. Thanks Juan, thanks Armando (and someone who is over 80 summers says so).

Danny Díaz, from Caracas, asks: “What do I need to be a baseball scout? I have to take a course.”

Friend Dan: They prefer those who have been professional ballplayers or have held roles in team offices for such roles. There are no courses.

Jesús E. (Chuy) Ordóñez V. from Mazatlán, comments: On October 8, 2020, the stellar left-handed pitcher for the Yankees in the 1950s, Whitey Ford, died. I was a child when I saw him pitch with the Venados in the 1945-1946 season. Barely 17 years old, he was already a sensation in Mazatlán, and they even became champions”.

Orlando Vásquez, from Maracaibo, asks: “Is it true that Randy Johnson was fined for hitting a pigeon, could you explain something else to me?”

Amigo Orlo: It happened on March 24, 2001, during a training game at Tucson Electric Park. Johnson was pitching for the Diamondbacks against the Giants, with Calvin Murray up bat. The dove flew through the area when Randy released his fastball. The ball was declared dead. The dove too. The lefty was followed by a very short trial and he was found not guilty.

They said that was bad luck, but the Diamondbacks even beat the Yankees to the World Series, and Randy was the Most Valuable player, because he won three games with a 1.04 ERA.

Thanks to life that has given me so much, even a reader like you.

Mató una paloma recta de Johnson

“Hacer caricaturas es muy fácil, porque cada uno de nosotros es una caricatura”… Pedro León Zapata.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Hoy y mañana miércoles, como de costumbre, son Días del Correo. Por favor, no olvides enviar nombre completo y población o ciudad desde donde escribes.

Freddy Torres A. de Caracas, comenta: Como criticamos a los peloteros por su apariencia y falta de uniformidad, debemos hacer notar la pésima vestimenta de la mayoría de los narradores y comentaristas de TV, los cuales, parecen pordioseros, sin rasurarse, sin medias, ropa arrugada, no usan saco”.

“Por otra parte, hay narradores, muy mediocres por cierto, quienes se exiliaron en Miami, pero vienen a transmitir desde aquí”.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, es muy amable en este email: “Apreciable JotaVe: Hace ya muchos años que lo primero que busco dentro de mis lecturas cotidianas son las de JV y AFA (Catón). Ustedes me han enseñado a escribir en forma correcta, amén de enterarme de asuntos relevantes del beisbol y de política y cosas peores, parafraseando a don Armando. Ustedes me hacen el día y me llenan de optimismo y de sabiduría de los temas mencionados. Gracias Juan, gracias Armando (y lo dice alguien quien ya pasa de los 80 veranos).

Danny Díaz, de Caracas, pregunta: “¿Qué necesito para ser scout en el beisbol, tengo que hacer un curso”.

Amigo Dan: Prefieren para tales funciones a quienes han sido peloteros profesionales o han desempeñado funciones en las oficinas de los equipos. No hay cursos.

Jesús E. (Chuy) Ordóñez V. de Mazatlán, comenta: El ocho de octubre de 2020, murió el estelar lanzador zurdo de los Yanquis en los años 50´s, Whitey Ford. Era yo un niño, cuando lo ví lanzar con los Venados en la temporada 1945-1946. Apenas en sus 17 años de edad ya fue la sensación en Mazatlán, y hasta quedaron campeones”.

Orlando Vásquez, de Maracaibo, pregunta: “¿Cierto que Randy Johnson fue multado por golpear una paloma, podría explicarme algo más?”.

Amigo Orlo: Ocurrió el 24 de marzo de 2001, durante un juego de entrenamientos en el “Tucson Eléctric Park”. Johnson lanzaba por los Diamondbacks frente a los Gigantes, con Calvin Murray al bate. La paloma voló por la zona cuando Randy soltó su recta. La bola fue declarada muerta. La paloma también. Al zurdo le siguieron un juicio muy corto y fue declarado inocente.

Dijeron que eso producía mala suerte, pero los Diamondbacks ganaron hasta la Serie Mundial a los Yankees, y Randy fue el Más Valioso, porque ganó tres juegos, con efectividad de 1.04.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

