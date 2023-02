IMG Y COMBATE GLOBAL ANUNCIA UN ACUERDO MUNDIAL SOBRE DERECHOS DE MEDIOS

NUEVA YORK – 16 de febrero de 2023 – IMG, líder mundial en deportes, eventos y medios de comunicación, anunció hoy una asociación de varios años para administrar y distribuir los derechos de medios mundiales de Combate Global, excluyendo los Estados Unidos.

Combate Global es la principal franquicia deportiva hispana de artes marciales mixtas (MMA), conocida por dar enfoque a las nacionalidades de sus peleadores y emparejar a atletas de diferentes países entre sí. Este énfasis en la competencia entre país contra país ayudó a Combate Global a expandir sus asociaciones de programación en 2022 a plataformas de medios en España, Francia y Portugal, respectivamente.

Desde su creación en 2013, Combate Global, con sede en Estados Unidos, ha producido más de 110 eventos de televisión en vivo y 2 series de televisión de realidad diferentes que colectivamente suman más de 350 horas de programación. La serie de Combate Global en Univision es el programa en español de mayor audiencia en la televisión nocturna en los Estados Unidos, entregando 1.5 mil millones de minutos totales vistos en 2021.

“Estoy muy contento de tener a IMG en la esquina de Combate Global y ser incluido en su prestigiosa lista de propiedades de clase mundial”, dijo el CEO de Combate Global, Campbell McLaren.

Guillermo Santa-Cruz, VP Media, Latin America & US Hispanic en IMG, dijo: “Combate Global es una franquicia de rápido crecimiento con potencial comercial global. Aprovechando la vasta experiencia de IMG en los medios, esperamos llevar el deporte a nuevas audiencias internacionales en todo el mundo”.

En 2021, TelevisaUnivision compró una participación significativa en Combate Global, un acuerdo que resultó en una nueva asociación de programación que convoca 30 eventos de televisión en vivo de Combate Global anualmente en el transcurso de un período de cinco años.

IMG gestiona los derechos de medios internacionales para algunas de las propiedades deportivas más grandes del mundo, incluyendo UFC, Queensberry Promotions, The Championships (Wimbledon), R&A, FA Cup, ATP Tour, US Open, DP World Tour, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

