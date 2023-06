Williams average better than Rose’s – Promedio de Williams mejor que el de Rose

“Lady: Madness cures all evil”… Anonymous.

Like every Wednesday, today is Mail Day. Please, send your full name and the town or city from which you are writing. Otherwise, I can’t answer you. Very thankful.

Houston’s Eduardo Montiel asks: “Major League Baseball has ‘Jackie Róbinson Day’ every year on April 15, well deserved of course, and it’s a nice opportunity to remember the hero. But, why not also commemorate the date when Ray Chapman died, August 17, the only bigleaguer who died from a ball?

Friend Chardo: I don’t see the similarity between these facts.

Roberto Parra, from Bogotá, asks: “If Pete Rose is the best hitter of all time, with his 4,256 hits, for 303, why did Ted Williams leave a better average, with 344?”

Friend Beto: Nothing weird, no mistake. But Williams played in only 19 seasons, due to his responsibilities as a pilot in World War II. He consumed 7,706 turns, 2,654 hits. Pete, in 24 years, 14,53 turns, 4,256 hits.

Chuy Ordoñéz, from Mazatlán, says: “I was surprised to find out that you have reached 94 years of age and can write every day, a column as demanding as Juan Vené on the ball.”

Arturo Zambrano P. from Orlando, asks: “Who said, ‘We don’t come to the All-Star Game to compete, but to be seen play?’

Amigo Turo: Reggie Jackson, who participated in 14 of those Classics.

Miguel López, from Barcelona, Venezuela, says: “I remember your daily radio broadcasts from the Major Leagues, and how you took special care of all the Venezuelan and Latin American baseball players.”

Jorge D. Sanchez A, from Sanare, Lara, asks: “Is there anyone prepared to continue your work as a journalist dedicated to baseball?”

Friend Yoyo: If that character exists, I don’t know him.

Edgar A. Barroeta, from Araure, asks; “How many votes did Omar Vizquel get when in 1999 he was a candidate for Most Valuable in the American League?”

Friend Edyo: Three votes. The winner, Iván Rodríguez, 252.

Ricardo Piñeiro, from Mexico City, asks: “Is it true that Rod Carew was born on board a train?

Friend Chardo…: Yes, sir. On a train where his mother was traveling from Gatún with the intention of giving birth in Panama City. They named the baby Rodnaldo, after the name of the doctor, a passenger on the train, who treated the lady in an emergency.

Thanks to life that has given me so much, even a reader like you.

Promedio de Williams mejor que el de Rose

“Señora: La locura la cura de todo mal”… Anónimo.

Como todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, manda nombre completo y la población o la ciudad desde donde escribes. En caso contrario, no puedo contestarte. Muy agradecido.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta: “Major Legue Baseball tiene todos los años, el 15 de abril, ‘El Día de Jackie Róbinson’, bien merecido, por supuesto, y es una linda oportunidad para recordar al héroe. Pero, ¿por qué no conmemorar igualmente la fecha cuando murió Ray Chapman, 17 de agosto, el único bigleaguer fallecido de un pelotazo?”.

Amigo Chardo: No veo la similitud entre estos hechos.

Roberto Parra, de Bogotá, pregunta: “Si Pete Rose es el mejor bateador de todos los tiempos, con sus cuatro mil 256 incogibles, para 303, ¿por qué Ted Williams dejó mejor promedio, con 344?”.

Amigo Beto: Nada raro, ningún error. Pero Williams jugó en sólo 19 temporadas, debido a sus responsabilidades como piloto en la II Guerra Mundial. Consumió siete mil 706 turnos, dos mil 654 hits. Pete, en 24 años, 14 mil 53 turnos, cuatro mil 256 hits.

Chuy Ordoñéz, de Mazatlán, dice: “Me he sorprendido al enterarme que has cumplido 94 años de edad y puedas escribir todos los días, una columna tan exigente como Juan Vené en la Pelota”.

Arturo Zambrano P. de Orlando, pregunta: “¿Quién dijo, ‘Al Juego de estrellas no venimos a competir, sino a que nos vean jugar?”.

Amigo Turo: Reggie Jackson, quien participó en 14 de esos Clásicos.

Miguel López, de Barcelona, Venezuela, dice: “Recuerdo tus transmisiones radiales diarias desde las Grandes Ligas, y cómo te ocupabas especialmente por todo los peloteros venezolanos y latinoamericanos”.

Jorge D. Sanchez A, de Sanare, Lara, pregunta: “¿Hay alguien preparado para continuar su obra como periodista dedicado al beisbol?”.

Amigo Yoyo: Si existe ese personaje, no lo conozco.

Edgar A. Barroeta, de Araure, pregunta; “¿Cuántos votos logró Omar Vizquel, cuando en 1999 fue candidato a Más Valioso de la Liga Americana?”.

Amigo Edyo: Tres votos. El ganador, Iván Rodríguez, 252.

Ricardo Piñeiro, de Ciudad de México, pregunta: “¿Cierto que Rod Carew nació a bordo de un tren?.

Amigo Chardo…: Sí, señor. En un tren donde su mamá viajaba desde Gatún con intenciones de dar a luz en Ciudad de Panamá. Llamaron Rodnaldo al bebé, por el nombre del médico, pasajero del tren, quien atendió de emergencia a la señora.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

