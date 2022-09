Bartolo and Pujols active for baseball in 2023 – Bartolo y Pujols activos para el beisbol de 2023

“I had a girlfriend sick with interim fever”… Yogi Berra.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – The Question of the Week: Of the last 29 Major League Rookies of the Year, corresponding to 29 different teams, 10 have been natives of Latin America. Do you remember who they are and which is the only club that has never had a winner of that trophy?

The Answer: Ronald Acuña 2018, José Abreu 2014, Sandy Alomar son 1990, Yordán Álvarez 2019, Ángel Berroa 2003, José Fernández 2013, Benito Santiago 1987, Albert Pujols 2001, Randy Arozarena 2021, Neftalí Félix, 2010… The Diamondbacks.

Even more remarkable that Albert Pujols, who will turn 43 in January, wants to continue playing in 2023 in search of the 21 home runs to surpass Babe Ruth’s 714, is that Bartolo Colón, 50 years old in May, also plans to continue in the daily hustle and bustle of uniforming and even in his Dominican in the 2022-23 championship. Bartolo comes from throwing very well with the Acereros de Monclova.

He has failed. Irresponsible and unprofessional, Aroldis Chapman, whom the Yankees hoped would do the job left by Mariano Rivera. Now Aroldis has an infected left leg, because he got a tattoo. For what and why? It goes from failure to failure.

“I have a headache all over my body”… Yogi Berra.-

He has taken off. The best player of the moment? Well, Mookie Betts. He has an on-base plus slugging average of 1.337 in his last seven games, with four home runs, seven RBIs and nine runs scored.

24 is the thing. The Mets just retired number 24, for Willie Mays. The Giants have also retired him. And Mays, who appeared in 24 All-Star Games, suffered 24 injuries.

He is safe. The Red Sox, with a record of 62-67, fly to last place in the Eastern Division. But Chairman Sam Kennedy has said manager Alex Cora and general manager Chaim Bloom will stay on, to win in 2023.

Wasters. The Rays, famous for keeping one of the lowest budgets, have given up. They are already in the loop of scandalous fees. For starters, they signed pitcher Tyler Glasnow for $25 million a season, even though he can’t pitch, undergoing Tommy John surgery.

“I did buy life insurance, because when I die, I want to have money”… Yogi Berra.-

Bartolo y Pujols activos para el beisbol de 2023

“Tuve una novia enferma de fiebre interina”… Yogi Berra.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – La Pregunta de la Semana: De los últimos 29 Novatos del Año en Grandes Ligas, correspondientes a 29 equipos diferentes, 10 han sido nativos de Latinoamérica. ¿Recuerdas quiénes son y cuál el único club que nunca ha tenido un ganador de ese trofeo?.

La Respuesta: Ronald Acuña 2018, José Abreu 2014, Sandy Alomar hijo 1990, Yordán Álvarez 2019, Ángel Berroa 2003, José Fernández 2013, Benito Santiago 1987, Albert Pujols 2001, Randy Arozarena 2021, Neftalí Félix, 2010… Los Diamondbacks.

Sumarán 94 en 2023. Más notable aún que Albert Pujols, quien cumplirá 43 en enero, quiera seguir jugando en 2023 en busca de los 21 jonrones para superar los 714 de Babe Ruth, es que Bartolo Colón, 50 años en mayo, también proyecta continuar en el ajetreo diario de uniformarse e incluso en su Dominicana en el campeonato 2022-23. Bartolo procede de lanzar muy bien con los Acereros de Monclova.

Ha fracasado. Irresponsable y poco profesional, Aroldis Chapman, de quien los Yankees esperaban realizara el trabajo que dejaba Mariano Rivera. Ahora Aroldis tiene infectada la pierna izquierda, porque se hizo un tatuaje. ¿Para qué y por qué? Va de fracaso en fracaso.

“Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo”… Yogi Berra.-

Se ha disparado. ¿El mejor pelotero del momento? Pues, Mookie Betts. Tiene promedio de embasado más sluggings, de 1.337 en sus últimos siete juegos, con cuatro jonrones, siete impulsadas y nueve anotadas.

El 24 es la cosa. Los Mets acaban de retirar el número 24, por Willie Mays. También lo han retirado los Gigantes. Y Mays quien participó en 24 Juegos de Estrellas, sufrió 24 lesiones.

Cora seguro. Los Medias Rojas, con record de 62-67, vuelan hacia el último lugar en la División Este. Pero el Presidente, Sam Kennedy, dijo que el mánager, Alex Cora, y el gerente-general, Chaim Bloom, seguirán en sus funciones, para ganar en 2023.

Dilapidadores. Los Rays, famosos por mantener uno de los presupuestos más bajos, se han rendido. Ya están en el relajo de los honorarios escandalosos. Para comenzar contrataron al lanzador Tyler Glasnow por 25 millones de dólares por temporada, aún cuando no puede lanzar, operado al estilo Tommy John.

“Yo sí compré un seguro de vida, porque cuando muera, quiero tener dinero”… Yogi Berra.-

