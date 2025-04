It’s Now Too Expensive to Eat at the Stadium – Ahora Cuesta Mucho Comer en el Estadio

“History: We’ve gone from snake charmers to oysters, from oysters to beetles, from beetles to pumps, and from pumps to Viagra.”… Pacomio.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Baseball fans have always been fond of eating at stadiums. The bad thing is that Customer Dogs no longer cost 50 cents. The White Sox sell them for $15 and the Mariners for $22…

** The Yankees charge $23.99 for a steak sandwich; and the Orioles $20 for a crab sandwich…

** Héctor Neris, the 35-year-old Dominican reliever, who signed a few days ago with the Angels, joins his fifth major league team in 12 years. The others: the Phillies, Astros, Cubs, and Braves. He has saved 107 games and has a 3.40 ERA…

** Bryce Harper on Juan Soto: “The first time I saw him, I knew he was a superstar”…

-o-o-o-

“But nothing can replace in us, children of Adam and the apple, the orangutan’s morbid curiosity, which awakens in us the feminine animal, inhabitant of the warm chalice of the ever-virgin Mount of Venus”… Pachomius.

-o-o-o-

** The Astros asked their scouts to locate a good left fielder who can be traded. They want to return José Altuve to his original second base position…

** Yankees manager Aaron Boone explained that “it was very difficult” to assign Venezuelan reliever Yoendrys Gómez, available to any team that wants him and for the lowest price. “But our roster situation demanded it.” Gómez has a 2.70 ERA this year, one win, one loss, in 10 innings…

** Yankees infielder Jorbit Vivas didn’t even see a ground ball hit near him before being optioned back to Triple-A. This is the second time the same thing has happened to that fine contact hitter, so he still hasn’t made his major league debut. This time, he was recalled due to the absence of Trent Grisham, who is on the paternity list…

-o-o-o-

“Latin Americans in the USA now are divided into deportables and extradictables”… Pacomio.

“Nothing is more useless than a waterless shower”… Pacomio.

-o-o-o-

Thanks to life, which has given me so much, even a reader like you.

ATTENTION: You can read the recent archive of Juan Vené en la Pelota in Spanish, on the Internet, at: El deporte vuelve a unirnos.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

(En Español)

Ahora Cuesta Mucho Comer en el Estadio

“Historia: Hemos pasado, de los encantadores de serpientes a la ostra, de la ostra al coleóptero la machaca, de la machaca a las bombitas y de las bombitas al Viagra”… Pacomio.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Los espectadores del beisbol, han sido siempre afectos a comer en los estadios.Lo malo es que ya los Perros Clientes no cuestan 50 centavos. Los Medias Blancas los venden a 15 dólares y los Marineros a 22 dólares…

** Los Yankees cobran $23.99, por un Sandwich de Bifteck; y los Orioles $20 por un Sandwich de Cangrejo…

** El relevista dominicano de 35 años, Héctor Neris, quien firmó hace unos días con los Angelinos, llega a su quinto equipo de las Mayores en 12 años. Los otros, Phillies, Astros, Cachorros y Bravos. Ha salvado 107 juegos y tiene efectividad de 3.40…

** Bryce Harper acerca de Juan Soto: “La primera vez que lo vi, supe que era un súper estrella”…

-o-o-o-

“Pero nada puede reemplazar en nosotros, hijos de Adán y la manzana, el morbo de orangután, que nos despierta el fémino animal, habitante del cálido caliz del siempre virgen, Monte de Venus”… Pacomio.

-o-o-o-

** Los Astros pidieron a sus scouts, localizara un buen left-fielder que pueda ser negociado. Quieren regresar a José Altuve a su posición original de segunda base…

** El mánager de los Yankees, Aaron Boone, explicó que “fue muy difícil” poner al relevista venezolano, Yoendrys Gómez, en asignación, a la orden del equipo que lo quiera y por el mínimo precio. “Pero la situación de nuestro roster así lo exigió”. Gómez tiene efectividad este año de 2.70, un juego ganado, uno perdido, en labor de 10 innings…

** El infielder de los Yankees, Jorbit Vivas, no vio ni un roletazo cerca, antes de ser bajado de nuevo a Triple A. Es la segunda vez que le ha ocurrido lo mismo a ese fino bateador de contacto, por lo que sigue sin debutar en las Mayores. Ahora lo habían subido por la ausencia de Trent Grisham, quien está en la lista de paternidad…

-o-o-o-

“Los latinoamericanos en USA ahora, nos dividimos en deportables y extradictables”… Pacomio.

“Nada más inútil que una regadera sin agua”… Pacomio.

-o-o-o-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN: Puedes leer el archivo reciente de Juan Vené en la Pelota en la Internet, en: El deporte vuelve a unirnos.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5