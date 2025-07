See you soon, dear friend, Oswaldo Muñoz! – ¡Hasta Pronto, Querido Amigo, Oswaldo Muñoz!

We are dying slowly, but very surely… J.V.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – For more than 30 years we were friends, united by the love of friendship, journalism, work, and the pursuit of success. Oswaldo Muñoz, who had lived 74 years since his birth in Maracaibo, has just died in Madrid, a victim of digestive cancer.

Oswaldo was one of the friends I loved most in my life. And to love him, you had to tolerate, allow, and even sponsor his disorderly lifestyle. I always thought that was the humorous side of him, which helped him be so hardworking and so pleasant to his friends.

He dared to launch his weekly newspaper: El Venezolano, 33 years ago, when we Venezuelans were just coming to Miami to say: Ta’ baratos dame dos (It’s pretty cheap, give me two). And now, with so many of us in Florida, we feel protected by those combative pages.

Yesterday, arrangements were made for the transfer of his body to Miami, the corner of his anguish and his successes, so that he may rest eternally in his second homeland.

I sincerely share the grief that fills his widow, “La Nena Muñoz,” his children, siblings, and other relatives. And I hope that Papa Dios, Saint Peter, and company laugh at Oswaldo’s disorder and understand that this is the joke of his way of being.

-o-o-o-

Death is equitable, it treats us all equally…: Exactly one… La Pimpi.

God doesn’t give us life… He only lends it to us for a while… Joseph McKadew.

Live as you wish, because you will die only when and how God commands… Pope Francis.

No… Life is not a safe place… J.V.

Death doesn’t understand languages; we all die the same, no matter what language we speak… Anonymous.

Death is a tremendous business for priests, because they charge the same for final confession, extreme unction, and funeral services… Anonymous.

There is no news of anyone who successfully refused to die on their chosen day… Anonymous.

The less inheritance one leaves, the fewer worries at the time of death… Anonymous.

Between life and death, sometimes all there is is a laugh… Anonymous.

There is no proof that Jesus Christ rose again. What can we expect?… Anonymous.

Two things are certain in this life: That we were born and that we will die… Anonymous.

-o-o-o-

Thanks to life, which has given so much, even a reader like you.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

(En Español)

¡Hasta Pronto, Querido Amigo, Oswaldo Muñoz!

Nos vamos muriendo poco a poco, pero muy seguro… J.V.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Durante más de 30 años fuimos amigos, unidos por el amor a la amistad, al periodismo, al trabajo y a la búsqueda del éxito. Acaba de morir en Madrid, víctima de un cáncer en el sistema digestivo, Oswaldo Muñoz, quien había vivido 74 años, desde su nacimiento, en Maracaibo.

Oswaldo fue de los amigos que más he querido en mi vida. Y para quererlo había que tolerar, permitir y hasta patrocinar, su desordenado estilo de vida. Siempre pensé que esa era la parte humorística suya, que le ayudaba a ser tan trabajador y tan agradable para con sus amigos.

Se atrevió a inaugurar su periódico semanal El Venezolano, hace 33 años, cuando los venezolanos apenas veníamos a Miami a decir “Ta` barato dame dos”. Y ahora, que somos tantos en tierras floridianas, nos sentimos protegidos por esas combativas páginas.

Ayer se gestionaba el traslado del cadáver a Miami, el rincón de sus angustias y de sus éxitos, para que descanse eternamente en su segunda Patria.

Me uno, sinceramente, al dolor que invade a su viuda “La Nena Muñoz”, a sus hijos, hermanos y demás familiares. Y espero que Papa Dios, San Pedro y compañía, rían por el desorden de Oswaldo y comprendan que ese es el chiste de su manera de ser.

-o-o-o-

La muerte es ecuánime, a todos nos toca por igual…: Exactamente una… La Pimpi.

Papa Dios no nos da la vida… Solo nos la presta por un rato… Joseph McKadew.

Vive como quieras, porque morirás solo cuándo y cómo, lo ordene Dios… Papa Francisco.

No… La vida no es un lugar seguro… J.V.

La muerte no entiende de idiomas, todos morimos igual, no importa la lengua que hablemos… Anónimo.

La muerte es tremendo negocio para los curas, porque cobran igual por la confesión final, que por la extremaunción y por los oficios fúnebres… Anónimo.

No hay noticias de alguien quien, con éxito, se negara a morir en el día que le tocó… Anónimo.

Mientras menos herencia se deje, menos preocupaciones a la hora de morir… Anónimo.

Entre la vida y la muerte, a veces lo que hay es solo una carcajada… Anónimo.

No hay pruebas de que Jesucristo resucitó. ¿Qué podemos esperar nosotros?… Anónimo.

Dos cosas seguras en esta vida: Que nacimos y que moriremos… Anónimo.

-o-o-o-

Gracias a la vida que ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5