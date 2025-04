Eleven Mexicans Are in the Major Leagues – Once Mexicanos Juegan en Grandes Ligas

“Nothing is stranger than a Chinese restaurant without delivery service”… La Pimpi.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Today, like every Tuesday, and tomorrow, Wednesday, are Mail Days. If you write to me, don’t forget to send your full name and the city or town you’re writing from. Thank you.

Karjony Sánchez D. from Los Cabos, Baja California, asks: “How many Mexicans are playing in the Major Leagues this year, and who are they?”

Dear friend Kar: There are 11. From Tijuana, Jonathan Aranda (Rays), Javier Asaad (Cubs), and Alejandro Kirk (Blue Jays); from Hermosillo, Omar Cruz (Padres) and Isaac Paredes (Astros); from Magdalena de Kino, Luis Urías (Athletics) and Ramón Urías (Orioles); José Urquidy (Tigres), from Mazatlán; Valente Bellozo (Marlins), from Mexicali; Andrés Muñoz (Mariners), from Los Mochis; Manuel Rodríguez (Rays), from Mérida.

Jesús Jones P. from Maracay asks: “Which All-Star Game starting lineup has had the most players inducted into the Hall of Fame?”

Dear friend Chucho: The 1971 All-Star Game in Detroit. Only three of the 18 aren’t in Cooperstown: Pete Rose (Reds) and the two starting pitchers, Dock Ellis (Pirates) and Vida Blue (Athletics). Incidentally, it was the first time two Black players started one of these events.

There were 21 rosters that made it to the Hall of Fame, 17 were MVPs, and seven were Cy Young Award winners. Here they are:

Rod Carew, Brooks Robinson, Luis Aparicio, Frank Robinson, Carl Yastrzemski, Reggie Jackson, Al Kaline, Harmon Killebrew, Jim Palmer, Johnny Bench, Willie McCovey, Hank Aaron, Willie Mays, Willie Stargell, Lou Brock, Ron Santo, Tom Seaver, Steve Carlton, Ferguson Jenkins, Juan Marichal, Roberto Clemente, and managers Earl Weaver of the Orioles and Sparky Anderson of the Reds. Pete Rose also appeared on the National League roster. The American League won 4-3 in 2:05 hours.

Oswaldo Di Giorgi, from Buenos Aires, asks: “Who are the best Venezuelan catchers you’ve seen play?”

Dear friend Chaldo: Salvador Pérez is first on the list. Since then, there have been and continue to be a few valuable individuals in the position, such as Wilson Contreras, William Contreras, Henry Blanco, Eduardo Pérez, Eliezer Alfonzo, Héctor Giménez, Francisco Cervelli, Yorvit Torrealba, Clemente Álvarez, Carlos Maldonado, José Lobatón, Héctor Sánchez, Elías Díaz…

Thank you life for giving me so much, including a reader like you.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

(En Español)

Once Nativos de México Están en Grandes Ligas

“Nada más raro que un restaurant chino sin servicio a domicilio”… La Pimpi.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Hoy, como todos los martes, y mañana miércoles, son Días del Correo. Si me escribes, no olvides enviar tu nombre completo y la población o ciudad desde donde lo haces. Gracias.

Karjony Sánchez D. de Los Cabos, Baja California, pregunta: “¿Cuántos mexicanos juegan este año en Grandes Ligas y quiénes son?”

Amigo Kar: Son 11. De Tijuana, Jonathan Aranda (Rays), Javier Asaad (Cachorros) y Alejandro Kirk (Blue Jays); de Hermosillo, Omar Cruz (Padres) e Isaac Paredes (Astros); de Magdalena de Kino, Luis Urías (Atléticos) y Ramón Urías (Orioles); José Urquidy (Tigres), de Mazatlán; Valente Bellozo (Marlins), de Mexicali; Andrés Muñoz (Marineros), de Los Mochis; Manuel Rodríguez (Rays), de Mérida.

Jesús Jones P. de Maracay, pregunta: “¿Cuál ha sido la alineación abridora de un Juego de Estrellas con más peloteros que fueron elevados al Hall de la Fama?” Amigo Chucho: La de 1971, en Detroit. Solo tres de los 18 no están en Cooperstown, Pete Rose (Rojos) y los dos pitches abridores, Dock Ellis (Piratas) y Vida Blue (Atléticos). Por cierto, fue la primera vez que dos negros fueron los pitchers para comenzar uno de estos eventos. En los rosters hubo 21 que llegaron al Hall de la Fama, 17 que fueron Más Valiosos y siete ganadores del premio Cy Young. Aquí te los presento:

Rod Carew, Brooks Robinson, Luis Aparicio, Frank Robinson, Carl Yastrzemski, Reggie Jackson, Al Kaline, Harmon Killebrew, Jim Palmer, Johnny Bench, Willie McCovey, Hank Aaron, Willie Mays, Willie Stargell, Lou Brock, Ron Santo, Tom Seaver, Steve Carlton, Ferguson Jenkins, Juan Marichal, Roberto Clemente, y los mánagers, Earl Weaver, de los Orioles y de los Rojos, Sparky Anderson. También aparecía en el roster de la Nacional, Pete Rose. La Liga Americana ganó 4-3, en 2:05 horas.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, pregunta: “¿Cuáles son los mejores receptores venezolanos que ha visto jugar?” Amigo Chaldo: Salvador Pérez es primero en la lista. Después ha habido y hay unos cuantos valiosos en la posición, como Wilson Contreras, William Contreras, Henry Blanco, Eduardo Pérez, Eliezer Alfonzo, Héctor Giménez, Francisco Cervelli, Yorvit Torrealba, Clemente Álvarez, Carlos Maldonado, José Lobatón, Héctor Sánchez, Elías Díaz…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5