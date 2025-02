There Have Been 24 Perfect Games in MLB – Son 24, Los Juegos Perfectos en la MLB

“I don’t care what they write about me, as long as they are lies”… Jeniffer López.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Today, like every Wednesday, is Mail Day. Please, if you write to me, send your full name and the town or city where you are.

Sinecio Rivera, from Monterrey, requests: “Please, can you publish the list of the perfect games of the Major Leagues…: authors, teams and dates?”

Dear friend Necho: My pleasure:

There have been 24:

Domingo Germán (Yankees)

June 28, 2023 in Oakland

Félix Hernández (Mariners)

August 15, 2012 vs. Rays

Matt Cain (Giants)

June 13, 2012 vs. Astros

Philip Humber (White Sox)

April 21, 2012 at Seattle

Roy Halladay (Phillies)

May 29, 2010 at Miami

Dallas Braden (A’s)

May 9, 2010 vs. Rays

Mark Buehrle (White Sox)

July 23, 2009 vs. Rays

Randy Johnson (D-backs)

May 18, 2004 at Atlanta

David Cone (Yankees)

July 18, 1999 vs. Expos

David Wells (Yankees)

May 17, 1998 vs. Twins

Kenny Rogers (Rangers)

July 28, 1994 vs. Angels

Dennis Martínez (Expos)

July 28, 1991 at Los Angeles

Tom Browning (Reds)

September 16, 1988 vs. Dodgers

Mike Witt (Angels)

September 30, 1984 at Texas Rangers

Len Barker (Indians)

May 15, 1981 vs. Blue Jays

Catfish Hunter (A’s)

May 8, 1968 vs. Twins

Sandy Koufax (Dodgers)

September 9, 1965 vs. Cubs

Jim Bunning (Phillies)

June 21, 1964 at Shea Stadium, New York

Don Larsen (Yankees)

October 8, 1956 vs. Dodgers (World Series)

Charlie Robertson (White Sox)

April 30, 1922 at Detroit

Addie Joss (Cleveland Naps)

October 2, 1908 vs. White Sox

Cy Young (Boston Americans)

May 5, 1904 vs. Athletics

John M. Ward (Providence Grays)

June 17, 1880 vs. Buffalo Bisons

Lee Richmond (Worcester Ruby Legs)

June 12, 1880 vs. Cleveland Blues

Augusto Negrón P. from El Hatillo, asks: “Is it true that Nolan Arenado finally signed with the Astros?”

Dear friend Tuto: Not yet, but two days ago they discussed a possible contract.

Thanks to life that has given me so much, including a reader like you.

ATTENTION: You can read the recent archive of Juan Vené en la Pelota in Spanish, on the Internet, at: El deporte vuelve a unirnos.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

TREMENDO ESTACIONAMIENTO

RESTAURANT CASTIZO Y VINOS

EN PLENA AVENIDA 27

1673 SW 27th Ave.

MIAMI FL, 33145

TEL: (305) 640-5658

USTED COME BIEN

EN SU CASA

Y AQUI

(En Español)

Han Sido 24 los Juegos Perfectos

“A mí no me importa lo que escriban de mi, siempre que sean mentiras”… Jeniffer López.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Favor, si me escribes, envía tu nombre completo y la población o ciudad donde estás.

Sinecio Rivera, de Monterrey, solicita: “Por favor, ¿puede publicar la lista de los juegos perfectos de Grandes Ligas…: autores, equipos y fechas?”

Amigo Necho: Con mucho gusto:

Han sido 24:

Domingo Germán (Yankees)

28 de junio del 2023 en Oakland

Félix Hernández (Marineros)

15 de agosto del 2012 vs. Rays

Matt Cain (Gigantes)

13 de junio del 2012 vs. Astros

Philip Humber (Medias Blancas)

21 de abril de 2012 en Seattle

Roy Halladay (Filis)

29 de mayo del 2010 en Miami

Dallas Braden (Atléticos)

9 de mayo del 2010 vs. Rays

Mark Buehrle (Medias Blancas)

23 de julio del 2009 vs. Rays

Randy Johnson (D-backs)

18 de mayo del 2004 en Atlanta

David Cone (Yankees)

18 de julio de 1999 vs. Expos

David Wells (Yankees)

17 de mayo de 1998 vs. Mellizos

Kenny Rogers (Rangers)

28 de julio de 1994 vs. Angelinos

Dennis Martinez (Expos)

28 de julio de 1991 en Los Ángeles

Tom Browning (Rojos)

16 de septiembre de 1988 vs. Dodgers

Mike Witt (Angelinos)

30 de septiembre de 1984 en Texas Rangers

Len Barker (Indios)

15 de mayo de 1981 vs. Azulejos

Catfish Hunter (Atléticos)

8 de mayo de 1968 vs. Mellizos

Sandy Koufax (Dodgers)

9 de septiembre de 1965 vs. Cachorros

Jim Bunning (Filis)

21 de junio de 1964 en Shea Stadium, Nueva York

Don Larsen (Yankees)

8 de octubre de 1956 vs. Dodgers (Serie Mundial)

Charlie Robertson (Medias Blancas)

30 de abril de 1922 en Detroit

Addie Joss (Cleveland Naps)

2 de octubre de 1908 vs. Medias Blancas

Cy Young (Boston Americans)

5 de mayo de 1904, vs. Atléticos

John M. Ward (Providence Grays)

17 de junio de 1880 vs. Buffalo Bisons

Lee Richmond (Worcester Ruby Legs)

12 de junio de 1980 vs. Cleveland Blues

Augusto Negrón P. de El Hatillo, pregunta: “¿Es verdad que Nolan Arenado finalmente firmó con los Astros?”

Amigo Tuto: Aún no, pero hace dos días discuten posible contrato.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN: Puedes leer el archivo reciente de Juan Vené en la Pelota en la Internet, en: El deporte vuelve a unirnos.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5