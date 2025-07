58 Have Hit 407 or More Home Runs – 58 Han sacado 407 o Más Jonrones

A liberated woman is one who has good sex before marriage and a good job afterward… Nancy Reagan.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Today, like every Tuesday and tomorrow, Wednesday, is Mail Day. If you write to me, don’t forget to send your full name and the city or town you’re writing from. Thank you.

Domingo Rivas, from Caracas, asks: “Why don’t the Yankees wear their last names on the back of their uniform shirts?”

Dear friend Mingo: It’s tradition. Before, when the stadiums were smaller, numbers were enough. Now the stage is much bigger, and even bigger, on television.

Críspulo Barrios, from Culiacán, opines: “No one disgraced Julio Urías’s career, no one discriminated against him, no one hates him. He hates himself, he discriminates against himself, he disgraces himself. It’s that simple.”

Rafael Marcano, from Tunapuy, Sucre, Venezuela, who is a fellow sports commentator, asks: “Do you think Eugenio Suárez can surpass Andrés Galarraga’s 399 home runs?”

Dear friend Rafy: Eugenio, with an average of 26 home runs per season, is much more powerful than Galarraga, who averaged 21. Eugenio is 34 years old and is supposed to be able to play efficiently until he’s 40. If he hits only 15 annually during that final period, he’ll surpass Galarraga’s 402. But 400 home runs isn’t a huge number, because 58 have hit 407 or more. Great are those who have connected over 600.

Jesús Jones, from Maracay, asks: “Shohei Ohtani has had a real impact in the Major Leagues. What do you say about Martín Dihigo, who I read has been inducted into four Halls of Fame?”

Dear friend Chucho: If you refer to the Cooperstown Hall of Fame, there aren’t four but six. In addition to the Major League Hall, he’s also in the Negro Leagues, and those of Mexico, the Dominican Republic, Cuba, and Venezuela.

Dihigo played well at eight positions, except catcher, in addition to being a tremendous hitter. But he can’t be compared to Ohtani, because he and this one are from totally different eras.

Thank you to life, which has given me so much, even a reader like you.

ATTENTION: You can read the recent archive of Juan Vené en la Pelota on the Internet, if you enter with: El deporte vuelve a unirnos.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

(En Español)

58 Han sacado 407 o Más Jonrones

Una mujer liberada es la que tiene buen sexo antes del matrimonio y un buen trabajo después… Nancy Reagan.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Hoy, como todos los martes y mañana miércoles, es Día del Correo. Si me escribes, no olvides enviar tu nombre completo y la población o ciudad desde donde lo haces. Gracias.

Domingo Rivas, de Caracas, pregunta: “¿Por qué los Yankees no llevan los apellidos en la espalda de las camisas de los uniformes?”

Amigo Mingo: Es la tradición. Antes, cuando los estadios eran más pequeños, bastaba con los números. Ahora el escenario es mucho más grande y más aún, vía televisión.

Críspulo Barrios, de Culiacán, opina: “A Julio Urías nadie le desgració su carrera, nadie lo discriminó, nadie lo odia. Se odia él mismo, se discrimina a sí mismo, se desgracia él mismo. Así de sencilla es la cosa”.

Rafael Marcano, de Tunapuy, Sucre, Venezuela, quien es compañero comentarista deportivo, pregunta: “¿Cree usted que Eugenio Suárez pueda superar los 399 jonrones de Andrés Galarraga?”

Amigo Rafy: Eugenio, con promedio de 26 cuadrangulares por temporada, es mucho más poderoso de lo que fue Galarraga, quien tuvo promedio de 21. Eugenio está en sus 34 años y se supone que podrá jugar con eficiencia hasta los 40. Si logra en ese período final, solamente 15 anualmente, superará a Galarraga, con 402. Pero es que 400 jonrones no es una gran cantidad, porque 58 han disparado 407 o más. Grandes son los que han disparado sobre 600.

Jesús Jones, de Maracay, pregunta: “Shohei Ohtani ha sido un real impacto en Grandes Ligas. ¿Qué dice Ud. de Martín Dihigo, de quien leí, ha sido elevado a cuatro Salones de la Fama?”

Amigo Chucho: Si llamas Salón de la Fama al Hall de la Fama de Cooperstown, no son cuatro sino seis. Además de ese de las Mayores, también está en el de las Ligas Negras, y en los de México, Dominicana, Cuba y Venezuela.

Dihigo jugaba bien en ocho posiciones, menos la de receptor, además de ser tremendo bateador. Pero no comparable con Ohtani, porque aquél y este, son de épocas totalmente diferentes.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN: Puedes leer el archivo reciente de Juan Vené en la Pelota en la Internet, si entras con: El deporte vuelve a unirnos.

